Бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале опубликовал три пакета, которые, по его данным, обсуждают на переговорах России и Украины.

Среди них:

Перемирие и отвод войск. Нейтральный статус и гарантии безопасности Украины. Территориальные проблемы.

"Слышал звон, да не знает, где он", - прокомментировал это сообщение представитель РФ на переговорах Владимир Мединский.

Напомним, в Кремле заявили, что динамика переговоров с Киевом "оставляет желать лучшего".

В свою очередь, в Офисе президента Украины заявили, что исход битвы за Донбасс прямо повлияет на позиции России на переговорах.

Вместе с тем, Подоляк не знает, когда возобновятся мирные переговоры Украины с Россией.

Кроме того, глава МИД Украины заявил, что война будет окончена на поле боя, а не за столом переговоров.

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Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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