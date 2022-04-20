Украина не знает, когда возобновятся мирные переговоры с Россией. Из-за событий в Мариуполе переговоры усложнились.

Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк агентству Reuters.

Он считает, что пауза в переговорах, вероятно, будет дольше, чем предполагалось, из-за усиления войны на юге и востоке Украины.

"Очевидно, что на фоне мариупольской трагедии переговорный процесс еще больше усложнился. Россия демонстративно отказывается от любых проявлений человечности и гуманизма, когда речь идет об определенных гуманитарных коридорах. Особенно, когда мы говорим о Мариуполе", – заявил Подоляк.

Ранее Подоляк говорил, что исход битвы за Донбасс прямо повлияет на позиции России на переговорах.

А глава МИД Украины Кубеа высказал мнение, что война будет окончена на поле боя, а не за столом переговоров.

Тем временем в ООН заявили, что прекращение огня в Украине в ближайшее время не предвидится.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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