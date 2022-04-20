Военная разведка Великобритании опубликовала сводку о ситуации в Украине за 19 апреля.

Оперативная информация появилась в Твиттере ведомства.

По данным разведки, российские обстрелы и удары по линии фронта на Донбассе продолжают нарастать, при этом украинские силы отражают многочисленные попытки наступления войск противника.

При этом на способность России прогрессировать по-прежнему влияют природные, логистические и технические проблемы, с которыми она сталкивалась до сих пор, в сочетании с устойчивостью украинской обороны.

В разведке добавили, что неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и ее неизбирательные атаки, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что она по-прежнему не может достичь своих целей так быстро, как ей хотелось бы.

Ранее "Страна" приводила вечернюю сводку Генштаба ВСУ за 19 апреля.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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