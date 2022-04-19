Евросоюз в ближайшие дни планирует усилить санкции против России. Новые ограничения коснутся энергоресурсов.

Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон по итогам видеопереговоров лидеров стран НАТО, передают РИА Новости.

Сообщается также, что новые санкции коснутся энергоресурсов.

Телеграм-канал "Политика Страны" предполагает, что скорее всего, речь идет о введении эмбарго на поставки нефти танкерами, которое ранее анонсировали западные СМИ. Сообщалось, что эмбарго на импорт российской нефти в ЕС может быть разделено на две части: сначала будет введен запрет на поставку танкерами, а позже – через трубопроводы.

При этом в России говорят, что Европа при введении санкций потеряет больше, чем Россия.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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