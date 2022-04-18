Президент Сербии Александар Вучич назвал любые санкции бессмысленными и аморальными. В связи с этим, по его словам, страна не присоединилась к антироссийским ограничительным мерам.

Об этом пишет сербское издание "Новости" со ссылкой на выступление Вучича в эфире телеканала Pink.

"Стоит мне ввести санкции в отношении России, и я получу награды где угодно, стану лучшим демократом. Но аморально вводить санкции, к тому же это не приносит результата. Россия нас всегда поддерживала в вопросе территориальной целостности: не забывайте 2015 год и британскую инициативу, которая предусматривала провозглашение сербов народом, виновным в геноциде", - заявил президент Сербии.

Напомним, раньше Вучич заявлял, что Сербия не будет участвовать в антироссийской истерии.

"У нас самая большая часть инвестиций из Европы, мы должны быть на европейском пути. Но знаете, я не могу участвовать в этой истерии, в которой Достоевского выкидывают из школ, Чайковского - из оперы и театров только потому, что они русские", - сказал политик в конце марта.

Также мы писали, что президент Сербии в ответ на требования осудить Россию предложил Зеленскому осудить бомбежки Югославии НАТО.

Кроме того, "Страна" сообщала, что президент Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО, потому что не может забыть бомбардировки.