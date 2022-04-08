Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что его страна голосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН из-за давления со стороны европейских стран.

Об этом президент Сербии сказал в эфире национального телевидения РТС, сообщают сербские СМИ.

"Сербия - единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал "ты не можешь быть президентом", не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию. Сейчас идет решение судьбы Сербии, исключат ли нас из пакета санкций на нефть, именно сегодня", - заявил Вучич.

Под них, видимо, может попасть компания "Нефтяная индустрия Сербии". Ее основным пакетом акций владеет "Газпромнефть".

Напомним, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Среди проголосоваших за были Сербия и Венгрия, традиционно во многом разделяющие позицию России. Против высказались 24 страны, в том числе Китай, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Сирия, Вьетнам и ЦАР. Воздержались 58 стран.

Отметим, что Сербия открыто не осуждает Россию в войне на Украине. Так, нынешний президент Вучич заявил, что Сербия не будет участвовать в антироссийской истерии.