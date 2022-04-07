Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека.

Трансляцию одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи, на которой прошло голосование, вел Ютуб-канал организации.

За резолюцию проголосовали 93 государства. Среди проголосоваших за были Сербия и Венгрия, традиционно во многом разделяющие позицию России. Против высказались 24 страны, в том числе Китай, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Сирия, Вьетнам и ЦАР. Воздержались 58 стран.

Документ о приостановке участия России в Совете по правам человека подготовили несколько западных стран, в их числе США, Украина и Латвия.

В тексте резолюции отмечается, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости". Такой шаг предприняли из-за действий РФ в Украине.

О том, что Генассамблея ООН сегодня проведет голосование об отстранении России от работы в Совете по правам человека ООН, стало известно 6 апреля.

Как писала "Страна", накануне заседания Генассамблеи главы МИД G7 поддержали отстранение России из Совета ООН по правам человека.