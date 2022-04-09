Сербия захотела срочно купить у Турции беспилотники "Байрактар"
Сербия решила купить у Турции беспилотники "Байрактар". Президент республики Александр Вучич попросил Реджепа Тайипа Эрдогана о поставках вне очереди.
Об этом сообщает ТАСС.
Президент Турции пообещал продать вооружение вне очереди.
"Мы будем усиливать свою вертолётную авиацию, а также увеличивать число беспилотников. Я просил в разговоре с Эрдоганом два дня назад "Байрактары" и получил обещание, что мы вне очереди получим возможность купить турецкие "Байрактары", - сказал Вучич, подводя 9 апреля итоги военных учений "Огненный щит"..
При этом Сербия интересовалась покупкой турецких "Байрактаров" еще в 2020 году.
Таким образом, Сербия может стать седьмой страной, которая будет закупить эти беспилотники у Турции. Аппараты уже стоят на вооружении Азербайджана, Катара, Ливии, Марокко, Польши и Украины. В Украине они неплохо себя зарекомендовали в войне против России.
Напомним, что ранее Вучич заявил, что Сербия не будет участвовать в антироссийской истерии.
Однако потом Сербия проголосовала за исключение РФ из СПЧ ООН.
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