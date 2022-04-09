Сербия решила купить у Турции беспилотники "Байрактар". Президент республики Александр Вучич попросил Реджепа Тайипа Эрдогана о поставках вне очереди.

Об этом сообщает ТАСС.

Президент Турции пообещал продать вооружение вне очереди.

"Мы будем усиливать свою вертолётную авиацию, а также увеличивать число беспилотников. Я просил в разговоре с Эрдоганом два дня назад "Байрактары" и получил обещание, что мы вне очереди получим возможность купить турецкие "Байрактары", - сказал Вучич, подводя 9 апреля итоги военных учений "Огненный щит"..

При этом Сербия интересовалась покупкой турецких "Байрактаров" еще в 2020 году.

Таким образом, Сербия может стать седьмой страной, которая будет закупить эти беспилотники у Турции. Аппараты уже стоят на вооружении Азербайджана, Катара, Ливии, Марокко, Польши и Украины. В Украине они неплохо себя зарекомендовали в войне против России.

Напомним, что ранее Вучич заявил, что Сербия не будет участвовать в антироссийской истерии.

Однако потом Сербия проголосовала за исключение РФ из СПЧ ООН.

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