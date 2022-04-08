Россияне жалуются на продажу "Байрактаров" турками Киеву. Там им ответили, что это дело частной компании
Россия пожаловалась Турции на продажу вооруженных беспилотников Bayraktar TB2 Украине.
Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник в интервью Reuters.
Он добавил, что продажи были осуществлены частной турецкой компанией, а не межгосударственными сделками.
"Россияне расстроены и время от времени жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас. Но мы уже дали ответ… что это частные компании, и эти закупки дронов были сделаны и до войны", - заявил он.
Отметим, что производителем и разработчиком "Байрактаров" является компания Baykar Makina.
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