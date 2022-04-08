Россия пожаловалась Турции на продажу вооруженных беспилотников Bayraktar TB2 Украине.

Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник в интервью Reuters.

Он добавил, что продажи были осуществлены частной турецкой компанией, а не межгосударственными сделками.

"Россияне расстроены и время от времени жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас. Но мы уже дали ответ… что это частные компании, и эти закупки дронов были сделаны и до войны", - заявил он.

Отметим, что производителем и разработчиком "Байрактаров" является компания Baykar Makina.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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