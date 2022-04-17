Рогозин заявил, что Европа при введении санкций потеряет больше, чем Россия. Видео
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что Европа потеряет больше при введении антироссийских санкций, чем Москва.
Об этом Рогозин заявил в интервью белорусскому каналу "ОНТ".
"Профессионалы, которые понимают, что разрыв связей с “Роскосмосом” является безумием - я таких людей лично знаю. Я таких людей знаю и в NASA, и в SpaceX знаю одного такого человека, он из NASA туда перешел. Знаю таких людей и в Европе", - сказал Рогозин.
Затем он охарактеризовал тех, кто вводит санкции в сфере космоса.
"...Те, кто объявляет санкции, на самом деле к космосу не имеют никакого отношения. Это какие-то анонимные дядьки в Европейской комиссии. Не поймешь, кто они по своему образованию. Я работал четыре года в Брюсселе, мне интересны были эти типажи… Когда начинаешь читать их биографии, узнаешь, что, как правило, они в юности были где-то на баррикадах, такие с революционными настроениями. Потом скурвились до уровня откровенного русофобства", - заявил чиновник.
Дмитрий Рогозин придерживается мнения, что "санкции – пушка, стреляющая в обе стороны". И что при введенных санкциях России достанется меньше, чем Европе.
"Уверен, что в той или иной форме сотрудничество восстановится, но оно восстановится уже с другими акцентами. Потому что мы теперь будем работать в первую очередь с теми государствами, которые заняли или здравую позицию, или, по крайней мере, нейтральную. И когда пыль осядет, те, кто вводили санкции, будут вынуждены с нами договариваться уже на наших условиях", – добавил глава "Роскосмоса".
Ранее мы писали, что Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении директору "Роскосмоса".
Также "Страна" сообщала, что Рогозин намекнул, что готов сам к бою с Илоном Маском, который хотел поединка с Путиным.