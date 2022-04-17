Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что Европа потеряет больше при введении антироссийских санкций, чем Москва.

Об этом Рогозин заявил в интервью белорусскому каналу "ОНТ".

"Профессионалы, которые понимают, что разрыв связей с “Роскосмосом” является безумием - я таких людей лично знаю. Я таких людей знаю и в NASA, и в SpaceX знаю одного такого человека, он из NASA туда перешел. Знаю таких людей и в Европе", - сказал Рогозин.

Затем он охарактеризовал тех, кто вводит санкции в сфере космоса.

"...Те, кто объявляет санкции, на самом деле к космосу не имеют никакого отношения. Это какие-то анонимные дядьки в Европейской комиссии. Не поймешь, кто они по своему образованию. Я работал четыре года в Брюсселе, мне интересны были эти типажи… Когда начинаешь читать их биографии, узнаешь, что, как правило, они в юности были где-то на баррикадах, такие с революционными настроениями. Потом скурвились до уровня откровенного русофобства", - заявил чиновник.

Дмитрий Рогозин придерживается мнения, что "санкции – пушка, стреляющая в обе стороны". И что при введенных санкциях России достанется меньше, чем Европе.

"Уверен, что в той или иной форме сотрудничество восстановится, но оно восстановится уже с другими акцентами. Потому что мы теперь будем работать в первую очередь с теми государствами, которые заняли или здравую позицию, или, по крайней мере, нейтральную. И когда пыль осядет, те, кто вводили санкции, будут вынуждены с нами договариваться уже на наших условиях", – добавил глава "Роскосмоса".

Ранее мы писали, что Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении директору "Роскосмоса".

Также "Страна" сообщала, что Рогозин намекнул, что готов сам к бою с Илоном Маском, который хотел поединка с Путиным.