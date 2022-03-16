Офис Генпрокурора Украины объявил о подозрении генеральному директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.

Об этом сообщила Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

Главу "Роскосмоса" подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса, от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное) и в пособничестве ведения агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК, от 10 до 15 лет).

Венедиктова заявила, что Рогозин, "используя свое положение и медийные площадки РФ, распространял лживую и вредоносную информацию, обманывая, с преступными намерениями, граждан РФ".

"Вы убеждали своих соотечественников в том, что военные формирования РФ не наносят удары по мирному населению и гражданским объектам. Вам удалось найти на территории Украины нацистов, которых и пришла уничтожать "доблестная" армия РФ. Иными словами, в своих действиях вы ничем не отличаетесь от других "блогеров", "деятелей искусства", "публичных персон" из так называемого "провластного пула" спикеров РФ.

К нашему глубокому сожалению, такие слова и высказывания - преступление, тяжелое преступление и такое, за которое придётся отвечать. Все иные последствия, уверена, вам понятны и какими должны быть ваши действия, также.

Единственное, о чем попрошу - не изображайте из себя знатока поэзии. Сейчас, знаете ли, в Украине с лирическим настроением как-то не очень. Тем более, с Илоном Маском получилось тоже кое-как (напомним, Рогозин намекнул, что готов сам к бою с Илоном Маском, который хотел поединка с Путиным - Ред.)

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова подписала подозрение трем высокопоставленным россиянам.

Также мы писали, что российской телеведущей Тине Канделаки Офис генпрокурора Украины выписал подозрение.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.