Вслед за режиссёром Никитой Михалковым и певцом Олегом Газмановым, подозрение и заочный арест Офис генпрокурора Украины выписал телеведущей Тине Канделаки.

Об этом говорится в публикации генерального прокурора в Facebook. Она оформлена на русском языке, что необычно для украинского правительственного чиновника.

Как заявляет Венедиктова, подозрение выписали за покушение на территориальную целостность Украины и антиукраинские высказывания.

"И к вам я вынуждена обратиться, Тинатин Гивиевна Канделаки. По обыкновению, сдержанно, без эмоций, на которые я не имею права, исключительно с целью проинформировать вас о положении ваших дел. Дел уголовных, должна заметить.

Для многих украинцев вы были примером для подражания и это правда, передачи с вашим участием ждали у экранов телевизоров миллионы граждан Украины и все эти люди представить не могли, что в какой-то исторический момент времени вы, ведущая программы «самый умный» поведёте себя, так сказать, по-своему, не в духе одноимённой телепередачи, если хотите", пишет Венедиктова.

"Прокуроры, проанализировав контент телеграмм канала, принадлежащего вам, крайне удивились - вы являетесь одним из ключевых «распространителей» идей и лозунгов кремлевской военной машины. Вы, Тинатин Гивиевна, вы. Разве это может быть правдой? Выясняется, может и является чистой правдой", заявила генпрокурор Украины.

"Вот например, 24 февраля 2022 года вы предложили своими поклонникам мысли такого содержания: «Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозные Верховной Рады, политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович. Как раз операция началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло 14-го года», - удивляется Венедиктова.

"Что это? Тинатин Гивиевна, вы убеждаете своих читателей в том, что Янукович должен вернуться и это нормально, воспринимать его возвращение следует хорошо? Зеленский и другие представители власти должны сбежать? Вы думаете? Очевидно, думаете. Эти ваши публикации прочли сотни тысяч", заявила Венедиктова.

"Тинатин Гивиевна, вы просите ваших читателей не доверять никакой иной информации кроме той, что к ним поступает с экранов российского телевидения. Вы ж человек из индустрии, уверена, вы профессионал и хорошо знаете, что этот ваш призыв - преступление. Подконтрольные власти СМИ в РФ намеренно вскармливают граждан дешевыми фейками, а вы, Тинатин Гивиевна, в этой информационной столовой стоите на раздаче протухших десертов", пишет Венедиктова.

"В качестве Генерального прокурора уведомляю вас о том, что ваш процессуальный статус в Украине - лицо, подозреваемое в совершении преступления. В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск. Согласно уже устоявшейся традиции, единственное, о чем я хочу вас попросить - найти хороших юристов и не обращаться за правовой помощью к тем, кто вас просит распространять лживую и вредоносную информацию. Они вам правду не скажут. А правда в том, что при попытке пересечения границы других государств, вы будете задержаны компетентными органами с целью экстрадиции в Украину. Но я вам не предлагаю полагаться на мое мнение, а руководствоваться советами ваших юристов", заключила генеральный прокурор.



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