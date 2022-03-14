МКС. Фото: Роскосмос

Роскосмос заверил международных партнеров, что, несмотря на санкции, выполнит свои обязательства по возвращению американского астронавта на Землю.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

"Американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Роскосмос никогда не давал повода сомневаться в своей надежности как партнера", - указано в заявлении.

По словам представителей компании, безопасная работа экипажа Международной космической станции - приоритет для Роскосмоса. 

Накануне американский телеканал Fox News предполагал, что запланированный на 30 марта полет российского корабля "Союз МС-19" отменят из-за санкций в отношении РФ. 

Напомним, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что до 2030 года Международная космическая станция (МКС) "развалится". Он добавил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной.

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