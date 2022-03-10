В "Роскосмосе" считают, что МКС развалится до 2030 года
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что до 2030 года Международная космическая станция (МКС) "развалится".
Об этом сообщает ТАСС.
Также Рогозин заявил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной.
"Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной. Но есть одна проблема - мы еще не развернули Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее", - заявил он.
Напомним, в начале февраля западные СМИ писали, что МКС могут свести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года.
"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.
Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.
Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.
Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.