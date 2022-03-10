Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что до 2030 года Международная космическая станция (МКС) "развалится".

Об этом сообщает ТАСС.

Также Рогозин заявил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной.

"Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной. Но есть одна проблема - мы еще не развернули Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее", - заявил он.

Напомним, в начале февраля западные СМИ писали, что МКС могут свести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.