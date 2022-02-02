Международную космическую станцию (МКС), которая давно выработала свой ресурс, могут свести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года.

Об этом сообщает Sky News.

В НАСА заявили, что последняя оценка бюджета для продления срока службы МКС до 2030 года предполагает сход с орбиты в январе 2031 года.



В Национальном управлении США по аэронавтике также представили план ухода МКС с орбиты.

"В конечном итоге после осуществления маневров для выстраивания конечной траектории и предполагаемой точки попадания обломков над кладбищем космических кораблей операторы МКС выполнят включение двигателей, что должно опустить МКС как можно ниже и обеспечить безопасный вход в атмосферу", - говорится в документе.

Высоту орбиты космической станции постепенно будут снижать с текущей отметки 408 км путем маневров. После того, как станет возможным схождение станции с орбиты, включат двигатели на пристыкованных к ней кораблях, а затем станцию затопят на "кладбище космических кораблей" в южной части Тихого океана.

Кладбище космических кораблей - обиходное название закрытого для судоходства южного района Тихого океана в 3900 км от новозеландского города Веллингтон, куда попадают остатки космических аппаратов после вывода их из эксплуатации.

Большая часть космических аппаратов сгорает в плотных слоях атмосферы, однако куски обшивки кораблей и другие части, которые не сгорели при выведении их с орбиты, падают именно в этот район.

Ранее "Страна" рассказывала, что США обратились к России с просьбой просчитать варианты сведения станции с орбиты.

Мы также писали, что в НАСА подсчитали, что процесс утилизации МКС после выведения из эксплуатации может занять от шести месяцев до трех лет. А стоимость утилизации станции там оценили в $1 млрд.