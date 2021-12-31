На Международной космической станции (МКС) обнаружены проблемы с корпусом и оборудованием, которые можно устранить.

Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, поздравляя с Новым годом космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, которые сейчас находятся на станции.

Поздравление Рогозина опубликовано на Ютуб-канале "Роскосмоса".

"Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы ваш дом был уютным, чтобы вы вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись и в плане оборудования, и в плане самого корпуса", - сказал он.

По словам Рогозина, руководство ракетно-космической корпорации "Энергия" доложило ему, что космонавты "нашли некоторые проблемы и знают, как их излечить".

Как позже пояснили в пресс-службе "Роскосмоса", речь идет не о новых неполадках на станции. В госкорпорации уточнили, что Дубров и Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда" российского сегмента МКС.

В последнее время часто появляются новости о трещинах и утечках воздуха на станции. В России предположили, что утечка воздуха конкретно в модуле "Звезда" могла возникнуть из-за неблагоприятного влияния космических аппаратов США и Европы.

Между тем МКС доживает на орбите последние годы, специалисты обсуждают сроки ее выведения из эксплуатации. В докладе главного инспектора НАСА Пола Мартина сказано, что выведение МКС из строя и последующее ее затопление может занять три года, при экстренной ситуации - до полугода. А обойдется утилизация станции в $1 млрд.

Ранее "Страна" публиковала большой материал о судьбе МКС и освоении космоса после прекращения этого проекта.