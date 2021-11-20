Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Лебедь") корпорации Northrop Grumman после трехмесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) отстыковался от нее и отправился в автономный полет.

Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Операция по отстыковке грузового корабля от американского сегмента станции - модуля Unity - была проведена в 11:00 по времени Восточного побережья США (18:00 по Киеву).

С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет. Cygnus забрал с собой со станции мусор и отходы.

В ходе автономного полета корабля с помощью специальных датчиков на нем будут проводить исследования эффективности его термозащиты. По командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне 15 декабря он будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

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