Перекрестные полеты российских и американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) состоятся в 2022 году.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в понедельник, 20 декабря, со ссылкой на заявление Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Мы планируем отправить российского космонавта на корабле Space X и американского астронавта на "Союзе", - заявил на пресс-конференции координатор программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

По словам Монтальбано, есть межправительственное соглашение между странами, и в NASA ждут его одобрения российскими властями.



Монтальбано добавил, что в агентстве ориентируются на осень 2022 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия сбила на орбите противоспутниковой ракетой старый советский спутник. По словам американских военных, образовалось около 1500 обломков, за которыми можно проводить мониторинг.

Также мы писали, что официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия. По его мнению, в результате якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.