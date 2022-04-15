Эмбарго на импорт российской нефти в ЕС может быть разделено на две части: сначала будет введен запрет на поставку танкерами, а позже – через трубопроводы.

Об этом пишет газета The New York Times.

В начале этого месяца Европейский Союз впервые запретил российский уголь - с четырехмесячным переходным периодом для свертывания текущих заказов. Теперь, вероятно, ЕС примет аналогичный поэтапный запрет на российскую нефть, заявили в сообществе.

Наиболее вероятным подходом станет график, который учитывает типы нефтепродуктов и способы их доставки при условии достижения консенсуса в отношении возможности более быстрого введения эмбарго на нефть, транспортируемую танкерами, в отличие от нефти, поступающей в Европу по трубопроводам, отмечает издание. Такая уступка предназначена для привлечения Германии.

ФРГ упорнее остальных членов ЕС сопротивлялась эмбарго из-за больших затрат для страны. Поэтапный подход призван дать Германии время для поиска альтернативных поставщиков.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в ЕС: в 2020 году она импортировала в страны блока четверть своего импорта нефти и нефтепродуктов.

Германия, де-факто лидер блока, сильно зависит от российских нефти и газа. Она была ключевой страной, противостоящей быстрому, всеобщему и одновременному нефтяному эмбарго в масштабах всего ЕС. Германия получает 34% своей нефти из России. Ключевой задачей для нее будет не только найти альтернативных поставщиков, но и обеспечить достаточное количество наземного транспорта для доставки нефти на два нефтеперерабатывающих завода, которые питаются по трубопроводам из России.

Как писала "Страна", обсуждение эмбарго российской нефти в ЕС начнется после второго тура выборов во Франции 24 апреля. Это связано с тем, чтобы не уменьшать шансы на победу Эммануэля Макрона.

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