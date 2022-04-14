Чиновники Европейсого Союза разрабатывают поэтапный запрет на импорт российских нефтепродуктов. Однако ограничения не будут принимать до второго тура выборов во Франции.

Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, обсуждение эмбарго может вызвать новый виток роста цен во Франции. Что добавит очков оппозиционному кандидату Марин Ле Пен и повредит шансам президента Эммануэля Макрона на повторное избрание.

Сроки введения эмбарго так же важны, как и детали запрета, пишет газета, так как необходимо время, чтобы убедить поддержать его все 27 стран ЕС.

Опасения о том, что вызванная антироссийскими санкциями инфляция может привести к власти Ле Пен, родились на Западе давно.

Второй тур выборов пройдет во Франции 24 апреля. Видимо, после этой даты страны ЕС начнут обсуждать нефтяное эмбарго против России.

The New York Times прогнозирует, что полноценный запрет введен все равно не будет, поскольку одни страны больше, а другие меньше зависят от российской нефти.

Ранее "Страна" сообщала, что Ле Пен вслед за Макроном отказалась называть действия РФ в Украине геноцидом.

Также мы приводили заявление Ле-Пен о том, что она считала и считает Крым российским.