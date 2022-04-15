Из-за попыток европейских стран сократить импорт российского газа новым важным транзитным хабом может стать Великобритания. Она может поставлять газ из Норвегии и СПГ со всего мира.

Об этом пишет The Telegraph.

Газета отмечает, что газ, который поступает в Великобританию из Норвегии по газопроводу через Северное море, а также на танкерах в виде СПГ со всего мира, может быть потом переправлен в Европу через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.

Компания National Grid уже ожидает роста экспорта газа из Британии в Европу в течение следующих шести месяцев, когда Европа начнет заполнять хранилища, готовясь к зиме.

В настоящее время Европа получает около 40% своего газа по трубам из России, а хочет сократить этот показатель на две трети к концу 2022 года.

Напомним, что параллельно и США наращивают поставки газа в Европу для снижения зависимости от российских энергоносителей.

Белый дом официально заявил, что США будут стремиться лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа.

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