Резкий отказ Германии от российского газа будет стоить ей 6,5% ВВП. Такой прогноз по заказу правительства Германии сделали экономические институты Германии.

Их расчеты публикует агентство Bloomberg.

В денежном эквиваленте это 240 миллиардов долларов (220 млрд евро).

Таким образом одномоментный прекращение поставок российского газа спровоцирует "резкую рецессию".

Однако Германия все равно рассматривает отказ дальней перспективе.

"Решение стать независимым от российских поставок сырья, скорее всего, останется в силе, даже когда военно-политическая ситуация снова успокоится. Это означает, что часть энергоснабжения и энергоемкая промышленность должны перестроиться", - заключили эксперты.

При этом эксперты прогнозируют рост экономики ФРГ на 2,7% в 2022 году и на 3,1% в 2023 году.

Ранее канцлер Нехаммер сообщил, что Австрия, Германия и Венгрия не поддерживают введение эмбарго на российский газ.

А СМИ продолжают критиковать ФРГ за отказ блокировать сотрудничество с РФ в нефтегазовой сфере.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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