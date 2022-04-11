Венгрия согласилась на "схему Путина" по платежам за газ в рублях. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что страна готова платить за российский газ в евро, которые затем будут конвертированы в рубли.

По словам Сийярто, это будет банковская процедура, детали которой уже проработала дочерняя компания MVM CEEnergy ZRt. и "Газпромэкспорт".

Суть процедуры состоит в том, что венгерская сторона создаст два счета, один в евро и один в рублях, в "Газпромбанке". Оплата будет производиться в евро, которые CEEnergy переведет "Газпромбанку", который затем конвертирует сумму в рубли и перечислит "Газпромэкспорту".

Сийярто подчеркнул, что в оригинальном контракте с двумя компаниями также отмечено, что возможен переход на другую валюту.

"Итак, мы платим в евро, конвертацию производит "Газпромбанк", и эта сумма выплачивается "Газпромэкспорту", - сказал глава МИД Венгрии, отметив, что решение не нарушает никаких санкций.

Напомним, глава Еврокомиссии заявила, что предложенная Россией схема оплаты газа в рублях станет путем обхода санкций. Также мы сообщали, что Россия де-факто объявила дефолт по внешнему долгу.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.