Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против введения эмбарго на поставки российского газа.

"Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ. С другой стороны, Австрия на стороне других стран-членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу", - сказал Нехаммер в эфире CNN.

Напомним, газета The New York Times раскритиковала ФРГ за отказ блокировать сотрудничество с РФ в нефтегазовой сфере.

Ранее мы писали, что ЕС может ввести неполное эмбарго. Энергозависимым странам разрешат покупать нефть и газ из РФ.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский раскритиковал Евросоюз за неспособность ввести эмбарго на закупки российской нефти.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.