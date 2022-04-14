Европейская комиссия предупредила страны ЕС, что оплата газа рублями нарушит санкции против РФ.

Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Bloomberg.

Еврокомиссия представила членам ЕС анализ указа президента РФ Владимира Путина, о том, чтобы недружественные страны платили за российский газ в рублях (в евро с последующей покупкой рублей - Ред.).

В анализе сказано, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к российскому правительству, Центральному банку, а также другим организациям и лицам.

Согласно мнению Еврокомиссии, указ создает новую правовую ситуацию, которая может предоставить полный контроль российскому государству в отношении того, когда сделка по газу будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств.

Напомним, ранее Венгрия согласилась платить рублями за российский газ по схеме Путина.

Также мы писали о том, что МИД Украины расценивает готовность Венгрии платить за российский газ в рублях как недружественную позицию.

Между тем, в Белом доме заявили, что каждая страна сама решает, платить ли ей в рублях за российский газ.