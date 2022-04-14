Путин заявил, что "недружественные" страны задерживают оплату за газ по новой схеме, которая предусматривает оплату за газ в евро с последующей конвертацией в рубли через счета в Газпромбанке. Об этом сообщают российские СМИ.

При этом поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики, указал российский президент.

"Недружественные страны" признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе газа, поставки из США в Европу обойдутся в разы дороже российских", - сказал Путин.

Он поручил ускорить процесс перехода валютного рынка на расчёты в нацвалютах.

Напомним, что в начале марта Путин поручил "в кратчайшие сроки" перевести расчеты за поставки российского газа в Европу в рубли. Почти все европейские страны отказались оплачивать газ рублями, ведь это противоречит контрактам и санкциям, наложенным Евросоюзом.

Однако традиционно дружественные для Росси страны Европы, например, Венгрия, согласилась платить за газ в рублях.

Путин пригрозил странам отключить подачу газа, если они не согласятся платить в рублях, но это не способствовало переходу. Например, на недавней встрече Путин сказал канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру во время их встречи на этой неделе, что поставки газа в Австрию могут по-прежнему оплачиваться в евро.