Президент России Владимир Путин сказал канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру во время их встречи на этой неделе, что поставки газа в Австрию могут по-прежнему оплачиваться в евро.

Об этом Нехаммер сообщил в интервью австрийским СМИ, сообщает Reuters.

По его словам, Путин сказал, что "поставки газа обеспечены, что Россия будет поставлять согласованные по контракту объемы и что платежи могут по-прежнему производиться в евро".

Европейская комиссия заявила, что те, у кого контракты требуют оплаты в евро или долларах, должны придерживаться этого, что, по словам Нехаммера, сделает Австрия.

Австрия получает 80% своего природного газа из России и выступает против немедленного введения эмбарго ЕС на поставку газа из РФ, утверждая, что внезапно переключиться на альтернативных поставщиков невозможно, отмечает агентство Reuters.

Напомним, канцлер Австрии, рассказывая о своей встрече с Путиным, которая состоялась 11 апреля, заявил, что это было "очень четкое, честное противостояние" и что он не получил от нее положительных впечатлений.

До своего визита в Москву канцлер Австрии встречался с Владимиром Зеленским в Киеве.