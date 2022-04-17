В Европейским союзе работают над "умными механизмами", которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет против РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По ее словам, ограничения могут затронуть и "Сбербанк", через который идут расчеты за поставки газа и нефти в Европу. И который под санкции ЕС поэтому не попадал.

"Мы рассматривает дальше банковский сектор, в частности – "Сбербанк", на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И конечно, есть вопросы из сферы энергетики", - сказала она.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен рассказала о разработке "умных механизмов", позволяющих включить нефть в следующие пакеты санкций.

"Чего не должно произойти, так это того, чтобы Путин поднял на других рынках цену на поставки, которые могли бы идти в ЕС. Главным приоритетом является сокращение доходов Путина", - резюмировала она.

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