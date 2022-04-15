Вопрос смягчения антироссийских санкций, о котором ранее сообщали в Белом доме, может войти в возможное будущее мирное соглашение Киева с Москвой, но решение Вашингтон оставляет за украинской стороной.

Об этом со ссылкой на замгоссекретаря США по экономическим делам Хосе Фернандеса пишет британская газета Financial Times.

Как заявил газете Фернандес, у США есть "длинный список" дальнейших санкций, запланированных против России.

По его словам, США работают с Европой над дополнительными мерами против Москвы.

Напомним, ранее у Байдена обещали снять часть санкций с РФ в обмен на прекращение войны.

Также в Британии ранее заявили, что снимут санкции, если российские войска покинут территорию Украины и обязуются прекратить агрессию.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.

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