В Белом доме готовы снять часть санкций против РФ в случае договора между Киевом и Москвой
США будут готовы изучить возможность отмены ряда санкций против Российской Федерации в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей.
Об этом заявили в Белом доме, сообщает ТАСС в Telegram-канале.
"США не принимают прямого участия в переговорном процессе России и Украины, но считают, что должны поддерживать Киев", - говорится в сообщении.
Напомним, и ранее у Байдена обещали снять часть санкций с РФ в обмен на прекращение войны.
Также в Британии ранее заявили, что снимут санкции, если российские войска покинут территорию Украины и обязуются прекратить агрессию.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
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