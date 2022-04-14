Турция присоединится к санкциям против России, если их утвердят на уровне ООН.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Чавушоглу, отвечая на вопрос о позиции Анкары по санкциям в отношении России, заявил, что все действия Турции основаны на нормах международного права. Он заверил, что Турция будет следовать всем рестрикциям, согласованным и утвержденным на уровне ООН.

"Турция продолжит принципиальную и сбалансированную политику в регионе", - сказал турецкий министр.

Напомним, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара не планирует вводить санкции в отношении России, чтобы сохранить канал для диалога.

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