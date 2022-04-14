Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение.

Главное из заявлений:

в Киев приехали президенты четырех стран-друзей, которые способствуют усилению санкций против России;

нам нужно усиление санкций, прежде всего - эмбарго на импорт российских нефти и газа;

санкционную политику Запада рассмотрела группа под руководством Майкла Макфолла и Андрея Ермака; они дали рекомендации, как закрыть лазейки в санкционном режиме;

состоялся разговор с президентом США, договорились о новом пакете военной помощи на 800 млн долларов;

обратился к парламенту и народу Эстонии, предложил участвовать в восстановлении Украины после войны;

главный прокурор Международного уголовного суда побывал в Буче. Ответственность российских военных за преступления будет неминуемой;

русские войска усиливают активность на восточном и южном направлении, усиливают активность ракетных ударов;

в российскую армию пытаются мобилизовать украинцев из временно оккупированных южных регионов.

Ранее мы писали, что Зеленский поговорил с Байденом о дополнительных поставках оружия Киеву и антироссийских санкциях.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.