Правительство Канады расширило санкции против России. Под новые ограничения попали 14 людей из окружения Владимира Путина. Это олигархи, государственные служащие, соратники режима и члены их семей.

Об этом сообщает МИД Канады.

В частности, под санкции попал и уроженец Львова Михаил Фридман, дочери Путина и семья Лаврова.

Полный список:

Петр Авен - экс-глава совета директоров "Альфа-банка".

Олег Бойко - миллиардер; компания 4finance, выдающая потребительские кредиты в Европе.

Михаил Фридман - миллиардер; сооснователь Letter One.

Михаил Гуцериев - миллиардер; сеть бизнесов, связанных с промышленностью, нефтью, недвижимостью, ретейлом и медиа.

Игорь Макаров - миллиардер; президент группы компаний "Арети".

Эльвира Набиуллина - председатель Центробанка РФ.

Эльвира Набиуллина - председатель Центробанка РФ. Сергей Ролдугин - давний друг Путина, виолончелист, народный артист России.

Александр Торшин - заместитель председателя Центробанка РФ.

Александр Пономаренко - совладелец аэропорта "Шереметьево".

Герман Хан - экс-акционер "Альфа-банка".

Катерина Тихинова и Мария Воронцова - дочери Путина.

Мария Лаврова - супруга министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Екатерина Винокурова - дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее стало известно, что из-за санкций российские олигархи перестали скупать яйца Фаберже на аукционах.

Напомним, что в Польше даже хотят изменить Конституцию для конфискации имущества российских олигархов.

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