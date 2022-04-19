Канада ввела новые санкции против Набиуллиной, Ролдугина, дочери Путина и других россиян
Правительство Канады расширило санкции против России. Под новые ограничения попали 14 людей из окружения Владимира Путина. Это олигархи, государственные служащие, соратники режима и члены их семей.
Об этом сообщает МИД Канады.
В частности, под санкции попал и уроженец Львова Михаил Фридман, дочери Путина и семья Лаврова.
Полный список:
- Петр Авен - экс-глава совета директоров "Альфа-банка".
- Олег Бойко - миллиардер; компания 4finance, выдающая потребительские кредиты в Европе.
- Михаил Фридман - миллиардер; сооснователь Letter One.
- Михаил Гуцериев - миллиардер; сеть бизнесов, связанных с промышленностью, нефтью, недвижимостью, ретейлом и медиа.
- Игорь Макаров - миллиардер; президент группы компаний "Арети".
Эльвира Набиуллина - председатель Центробанка РФ.
- Сергей Ролдугин - давний друг Путина, виолончелист, народный артист России.
- Александр Торшин - заместитель председателя Центробанка РФ.
- Александр Пономаренко - совладелец аэропорта "Шереметьево".
- Герман Хан - экс-акционер "Альфа-банка".
- Катерина Тихинова и Мария Воронцова - дочери Путина.
- Мария Лаврова - супруга министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
- Екатерина Винокурова - дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Ранее стало известно, что из-за санкций российские олигархи перестали скупать яйца Фаберже на аукционах.
Напомним, что в Польше даже хотят изменить Конституцию для конфискации имущества российских олигархов.
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