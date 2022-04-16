После введения санкций российские олигархи перестали скупать яйца Фаберже на аукционах.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Из-за этого аукционные дома несут огромные убытки.

Sotheby's и Christie's даже были вынуждены отменить свои специальные дни русского искусства этим летом.

Ранее российский олигарх, уроженец Львова Михаил Фридман в интервью Bloomberg рассказал, как живёт в Лондоне после западных санкций. Сейчас его счета заморожены, он не может даже оплачивать услуги уборщицы. Он тяжело переживает санкции и не знает, что делать.

Тем временем война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.