В немецком Гамбурге конфисковали самую большую в мире суперяхту Dilbar, которая принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову.

Об этом сообщает Bloomberg.

Власти совершили конфискацию, так как установили, что яхта на законных основаниях принадлежит его сестре, на которую также распространяются западные санкции из-за войны в Украине. Хотя Усманов и пытался скрыть яхту в офшоре.

156-метровое (512 футов) судно, крупнейшее в мире по объему, проходило переоборудование в Гамбурге.

Яхта, оснащенная 25-метровым бассейном и двумя вертолетными площадками, оценивается в 600-750 миллионов долларов.

Усманов владеет крупным пакетом акций USM, российской инвестиционной группы, владеющей пакетами акций Металлоинвеста, одного из крупнейших мировых производителей железной руды, и телекоммуникационной компании "МегаФон". Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, он занимает шестое место среди самых богатых россиян с состоянием в 19 миллиардов долларов. Яхта названа в честь его матери.

Отметим, что общая стоимость арестованных яхт российских олигархов достигла 2 млрд долларов.

Ранее также в Италии арестовали недвижимость олигарха Алишера Усманова и ведущего Владимира Соловьева.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

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