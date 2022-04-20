Министерство обороны России снова предложило украинским военным на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдаться.

В ведомстве призвали обороняющимся на комбинате с 14:00 среды прекратить боевые действия и сложить оружие.

Как писала "Страна", 17 апреля Минобороны РФ уже предлагало защитникам "Азовстали" сдаться в обмен на сохранение жизни, но украинская сторона ответила отказом.

Следующее аналогичное предложение прозвучало утром 19 апреля. Россияне предложили в 13:00 установить связь между двумя воюющими сторонами "для взаимного обмена информацией". Далее в 13:30 объявить "режим тишины". А с 14:00 до 16:00 запланировала выход всех без какого-либо оружия и боеприпасов из "Азовстали".

Между тем заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар вечером 19 апреля заявил, что завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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