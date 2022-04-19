Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопрос окончания войны с Россией решится на поле боя, а не за столом переговоров.

Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу France 24.

По его словам, "этот вопрос не планируется решать путем дипломатических переговоров".

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Dans un entretien à @MPerelman @FRANCE24, le MAE de l'Ukraine @DmytroKuleba refuse de confirmer formellement que le naufrage du #Moskva a été causé par une frappe ukrainienne pic.twitter.com/Whz3pKTiMu — FRANCE 24 Français (@France24_fr) April 19, 2022

С Кулебой солидарен премьер Британии Джонсон, который также не верит в дипломатическое урегулирование ситуации в Украине.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что исход битвы за Донбасс прямо повлияет на позиции России на переговорах.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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