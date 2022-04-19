Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал комментарии после видеопереговоров лидеров стран НАТО.

Его слова приводят российские журналисты.

Джонсон заявил, что считает маловероятным дипломатическое урегулирование ситуации в Украине.

По его словам, долгосрочная цель НАТО должна быть в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такого уровня, чтобы Россия никогда не решилась вторгнуться снова.

Ранее стало известно, что после 14-летнего перерыва США собираются разместить в Великобритании свое ядерное оружие.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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