Евросоюз на следующей неделе может представить шестой пакет антироссийских санкций.

Об этом сообщил журналист издания "Радио свобода" Рикард Йозвяк.

Подробности грядущих санкций пока не сообщаются.

Ранее появилась информация, что ЕС работает над "умными механизмами", чтобы включить поставки нефти в санкционный пакет против РФ.

При этом генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Европа при введении санкций потеряет больше, чем Россия.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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