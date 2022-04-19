По прогнозам МВФ, падение экономики Украины в 2022 году составит 35%. Падение экономики России - 8,5%. При этом рост ВВП Китая МВФ прогнозирует на уровне 4,4%, а США - на уровне 3,7%, говорится в отчете МВФ.

Отмечается, что Международный валютный фонд прекращает давать прогнозы для Украины, кроме реального ВВП.

"И даже если война скоро закончится, гибель людей, уничтожение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед. Для Украины все прогнозы на 2022–2027 годы, кроме реального ВВП, опущены из-за необычно высокой степени неопределенности. Реальный ВВП прогнозируется до 2022 года", - говорится в документе.

По данным исследования Наталии Новта и Евгении Пугачевой, через 10 лет после начала конфликта макроэкономические издержки ВВП на душу населения все равно останутся примерно на 28% ниже во многом из-за падения личного потребления почти на 25%.

Также конфликт связан с резким спадом официальной торговли: экспорт, по оценкам, падает на 58%, а импорт - на 34% через десять лет после начала конфликта.

Кроме того, начало конфликта часто также вызывает значительный отток беженцев в соседние неразвитые страны в краткосрочной перспективе и относительно небольшой, но очень устойчивый отток беженцев в развитые страны в долгосрочной перспективе.

Напомним, Зеленский обсудил с директором МВФ послевоенное восстановление Украины.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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