Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. В ходе беседы одной из основных тем, которые обсудили стороны, стало послевоенное восстановление Украины.

Об этом Зеленский пишет в своем Twitter-аккаунте.

"Обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой вопрос обеспечения финансовой стабильности Украины и подготовки к послевоенному восстановлению", - говорится в сообщении президента Украины.

По словам Зеленского, уже есть четкие планы по этим вопросам, а также видение перспектив. Президент выразил уверенность, что сотрудничество Украины и МВФ впредь будет плодотворным.

Напомним, Украина просит у стран G7 и Международного валютного фонда 50 миллиардов долларов финансовой помощи.

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