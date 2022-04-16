В Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что увеличили экстренное финансирование помощи Украине.

"МВФ увеличил экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах. На прошлой неделе мы также запустили специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины", - сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Напомним, МВФ создал специальный денежный счет для сбора средств в поддержку Украины. Перечислять средства в фонд смогут государства-члены МВФ, международные организации и межправительственные образования.

Ранее мы писали, что Евросоюз выделит еще 500 млн евро на военную помощь Украине. Общая сумма составит 1,5 млрд.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.