Украина просит у стран G7 и Международного валютного фонда (МВФ) 50 миллиардов долларов финансовой помощи.

Об этом сообщил советник президента Олег Устенко в эфире национального телемарафона.

По словам чиновника, активные переговоры по этому вопросу возобновятся на следующей неделе. В Вашингтон на встречу с руководством МВФ и Всемирного банка летит делегация во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

Устенко добавил, что в качестве вариантов привлечения средств рассматривается также беспроцентный кредит и перераспределение квот SDR (специальных прав заимствования) в МВФ, когда полученные деньги не нужно будет возвращать.

Напомним, МВФ увеличил экстренную финансовую помощь Украине и запустил специальный счет.

Ранее Зеленский говорил, что Украине нужно от западных партнеров по 7 миллиардов долларов в месяц.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.