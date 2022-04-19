После войны город Славутич, который некоторое время был оккупирован войсками РФ, могут перенести из Киевской в Черниговскую область.

Об этом глава подкомитета Рады по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин сообщил в интервью Zn.ua.

Славутич расположен недалеко от ЧАЭС, на границе с Киевской и Черниговской областями, но ближе к Чернигову. По мнению Безгина, оккупация города в марте 2022 года стала примером возможных проблем с администрированием во время военного конфликта.

"Громаду Славутича, по сути, сразу отрезали российские войска. Хорошо, что там были запасы воды, муки и другого продовольствия, и громада смогла продержаться. Славутич в перспективе надо будет отводить к Черниговской области во избежание таких рисков в будущем", - сказал Безгин.

По его мнению, кейсу Славутича надо уделить большое количество времени, наработать механизмы, чтобы не было экономико-социальных проблем. После этого найти консенсус между двумя областями.

Отметим, Славутич - самый молодой город Украины. Был основан в 1987 году, первый ордер на заселение квартиры был выдан 26 марта 1988. Целью основания было обслуживание Чернобыльской АЭС на фоне устранения последствий аварии 1986 года.

До закрытия ЧАЭС в 2000 году, там работало девять тысяч жителей города, то есть примерно половина взрослого населения. После закрытия станции там продолжают работать три тысячи человек, которые занимаются снятием ЧАЭС с эксплуатации и обслуживанием прочих процессов на территории электростанции.

Напомним, война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

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