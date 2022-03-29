Мэр Славутича Юрий Фомичев в комментарии "Стране" рассказал, что уже два дня российской армии нет вокруг города.

"Они покинули эту территорию, хотя мы понимаем, что территория остаётся под оккупацией врага. Никакого сотрудничества у нас с ними нет, мы об этом с самого начала заявили. Мы не нуждаемся в их помощи. Да, нам тяжело сейчас. Через небольшие тропинки таскаем небольшие партии продовольствия, чтобы обеспечить людей минимальным", - сообщил мэр Славутича.

По его словам, с начала вторжения, несколько тысяч человек уже эвакуировались из Славутича.

"Каждый день выезжает по несколько десятков машин, когда есть такая возможность. Потому что с большими рисками для себя люди покидают город. Мы ждём большего "зелёного коридора", через который можно было бы эффективно завести гуманитарную помощь и эвакуировать женщин, детей и людей почтенного возраста. Тогда будет гораздо проще", - рассказал Фомичев.

Он добавил, что в городе есть вода и свет, но есть перебои с интернетом и связью.

"Это влияет на получение и распространение информации. Есть разные фейки, которые появляются в пророссийских и российских изданиях, мол, якобы Славутичу помогают оккупанты. Это не так и не соответствует действительности. Никакого сотрудничества с ними мы не хотим иметь и не будем. Больше всего мы ждём контрнаступления наших военных, чтобы освободить эту территорию и оттеснить противника к границе. Славутич - это Украина", - сказал Юрий Фомичев.

Напомним, россияне вошли в Славутич 26 марта. На следующий день мэр города заявил, что основной их целью была ротация персонала на Чернобыльской АЭС (в Славутиче живут энергетики, которые работают на станции, захваченной сейчас РФ). Также мэр сказал, что российские войска проверят наличие оружия на режимных объектах и выставят блок-посты на въезде-выезде из города.

28 марта Фомичев заявил, что российские военные "выполнили свою работу, которую хотели сделать" и покинули город.

Война в Украине, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

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