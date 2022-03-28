Мэр Славутича Юрий Фомичев в воскресенье, 27 марта, заявил, что российские военные покинули город.

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном на странице в Фейсбук.

"Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет", - сказал градоначальник.

Россияне вошли в Славутич 26 марта. На следующий день мэр города заявил, что основной их целью была ротация персонала на Чернобыльской АЭС (в Славутиче живут энергетики, которые работают на станции, захваченной сейчас РФ). Также мэр сказал, что российские войска проверят наличие оружия на режимных объектах и выставят блок-посты на въезде-выезде из города.

Отметим, что Генштаб ВСУ вчера вчера сообщал, что Славутич блокирован россиянами. То есть, скорее всего, они контролируют подступы к городу.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.