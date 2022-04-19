В Харькове из-за постоянных обстрелов решили отложить открытие сезона фонтанов, которое было анонсировано вчера.

Об этом заявил мэр Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

"В последние дни наш враг с особой жестокостью бомбит наш любимый Харьков. Понимаю, что, если мы включим фонтаны в полноценном режиме, люди не удержатся, пойдут к ним, в парки. А враг - мы уже это знаем - точно воспользуется этим, чтобы ударить по нам. Поэтому я принял решение отложить сезон фонтанов", – объявил он.

Терехов обещает запустить фонтаны, когда позволит военная обстановка.

Буквально вчера Терехов в эфире национального телемарафона заявил, что коммунальные службы в ближайшие день-два попробуют включить фонтаны. Но, как видим, вскоре от этого плана решили отказаться.

Напомним, что сегодня оккупанты опять обстреляли Харьков. Трое человек погибли, 16 - ранены.

Ранее Арестович объяснил, зачем войска РФ усилили обстрелы Харькова.

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