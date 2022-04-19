Киевская мэрия опубликовала серию из десяти снимков, как живет столица в условиях войны.

Снимки появились на сайте КМДА.

55-е сутки российского вторжения в Киеве прошли спокойно, но городские власти в очередной раз напоминают, что остается высокая угроза ракетных обстрелов.

В Киеве на сегодняшний день находится более 2 миллионов жителей, потому что многие выезжавшие уже вернулись в город.

Мэрия совместно с профильными специалистами продолжает вести учет поврежденных зданий и объектов инфраструктуры.

В пригороде и окрестностях продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, разминирование местности и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Напомним, что накануне в центре Киева обезвредили растяжку с гранатой, которую обнаружил прохожий во время прогулки.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.