В центре Киева саперы обезвредили гранату с растяжкой, которая была спрятана в куче сухих веток. Это произошло в Печерском районе столицы, сообщает патрульная полиция.

"На днях на линию 102 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета. Мужчина рассказал, что во время прогулки на улице Госпитальной заметил растяжку между сложенными сухими ветками и предмет похожий на гранату", - рассказали в пресс-службе.

Фото: Facebook/Патрульна поліція Києва

Сообщается, что патрульные немедленно отправились по указанному адресу, обеспечили охрану места происшествия и вызвали саперов.

"При обнаружении подозрительных предметов просим сохранять спокойствие и немедленно сообщить о находке по телефонам 101 или 102", - заявили в полиции.

Скриншот: Facebook/Патрульна поліція Києва

Ранее мы писали, что в разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Это почти половина территории нашего государства. Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

Разминирование проходит постоянно, но из-за огромных масштабов о быстром результате говорить не приходится. Так, жители освобожденной от врага Киевской области смогут вернуться домой ближе к лету.