В Киеве пустили автобус в Пуща-Водицу, но попросили не ездить туда без необходимости из-за разминирования
В субботу, 16 апреля, в Киеве запустили первый автобус, курсирующий в Пущу-Водицу. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Маршрут организовано временно вместо трамвайного маршрута, который на данный момент не может совершать движение из-за поврежденных колей", - говорится в сообщении.
Также в КГГА уточнили, что автобус №12Т будет ходить со станции "Почайная".
Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.