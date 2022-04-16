В субботу, 16 апреля, в Киеве запустили первый автобус, курсирующий в Пущу-Водицу. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Маршрут организовано временно вместо трамвайного маршрута, который на данный момент не может совершать движение из-за поврежденных колей", - говорится в сообщении.

Также в КГГА уточнили, что автобус №12Т будет ходить со станции "Почайная".

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.